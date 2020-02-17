Advertisements
Advertisements
Advertisements

«رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الهلال ضد شباب اهلي دبي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الهلال beIN SPORT جوميز

الإثنين 17/فبراير/2020 - 12:02 م
Advertisements
مشاهدة مباراة الهلال
مشاهدة مباراة الهلال
Advertisements
يستقبل فريق شباب اهلي دبي نظيرة فريق الهلال السعودي ، وذالك لحساب مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري ابطال اسيا ، في يوم الأثنين الموافق 17 فبراير الجاري ، علي ملعب راشد بالنادي الأهلي ، وكان الفريق قد تمكن من تحقيق الفوز في المباراة الاولي له في البطولة علي فريق باديديه الأيراني بننيجة هدفين مقابل لا شئ ، وعلي الجانب الأخر تلقي شباب الأهلي الهزيمة من فريق باختاكور الأوزبكي بنتيجة هدفين مقابل هدف، ليحتل الفريق السعودي الصداره ، كما هو في الدوري السعودي ، الذي يمتلك في الفريق 41 نقطة بعد الفوز الأخير علي فريق الفيحاء بهدف محمد البريك في الشوط الثاني ، في حين ان الفريق الأماراتي يبحث عن الأنتصار الاول له في البطولة .

وصلت بعثة الهلال، إلى مدينة دبي الإماراتية مساء يوم السبت الماضي ، وشهد مران الفريق تواجد الثنائي ياسر الشهراني وعبدالله عطيف ، وذلك بعد تعافيهم من الإصابة التي لحقت بهم في الفترة الأخيرة ، ولكن يبقى محمد الشلهوب بعيداً عن تلك المباراة لأنه لا يزال يواصل برنامجه التأهيلي ، ويري الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال ، أن الفريق اتي الي دبي للعودة بالثلاث نقاط ، ولا نفكر في أي شئ سوي الفوز لتأمين الصدارة و الصعود مبكرا من تلك المجموعة ، و التي تضم كلا من باختاكور الأوزبكي و باديديه الأيراني ، و الذي يجمع بينهم لقاء في اليوم التالي ، علي الجانب الأخر فيدخل شباب الأهلي اللقاء وهو يمتلك القوة في العامل البدني ، و أخد الفريق راحة لمدة 6 أيام منذ اخر لقاء خاضة و كان امام باختاكور في يوم الأثنين الماضي ، عكس ما كان علية الهلال الذي خاض لقاء في تلك الفترة .


Advertisements

أخبار تهمك

صدمة ليفربول في أهم صفقاته

منذ ساعة الا ربع

رسالة تركي آل الشيخ لـ"ميدو" بسبب عبد الله السعيد (صورة)

منذ ساعتين و 7 دقيقة

"المتحدة للخدمات الإعلامية" تكشف حقيقة إلغاء حفل محمد رمضان في السوبر

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. "الصحة" تحذر المصريين من الكمامات

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عضو الزمالك يغازل أليو ديانج

منذ أقل من ساعتين

نجم ريال مدريد الجديد يظهر في مدرجات سانتياجو بيرنابيو

منذ ساعة الا ربع

تعرف على حقيقة انفصال أوكا عن مي كساب

منذ حوالي 6 ساعات

بديل سواريز يكلف برشلونة إثنين من نجومه

منذ أقل من ساعة

السوبر المصري| مفاجأة مدوية في تردد قناة أبو ظبي الرياضية ناقلة قمة الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

رسالة مهمة من "الصحة" للمصريين عن المصاب بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قائمة الأهلي لمباراة الزمالك.. عودة رمضان واستبعاد المغضوب عليه

منذ 38 دقيقة

تحذير شديد اللهجة من هاني شاكر بشأن مطربي المهرجانات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إيفونا يبعث برسالة مؤثرة لجماهير الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تفاصيل إصابة رامي عياش بالسرطان

منذ ساعة و 21 دقيقة

زيدان يعلن نقطة ضعف ريال مدريد ويبرر التعثر ضد سيلتا فيجو

منذ ساعة الا ربع
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:50 ص

عاجل.. تفاصيل إصابة رامي عياش بالسرطان

تعرف على حقيقة انفصال أوكا عن مي كساب

06:18 ص

بديل سواريز يكلف برشلونة إثنين من نجومه

11:21 ص

زيدان يعلن نقطة ضعف ريال مدريد ويبرر التعثر ضد سيلتا فيجو

11:25 ص

رسالة تركي آل الشيخ لـ"ميدو" بسبب عبد الله السعيد (صورة)

10:04 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status