إصابة "يوتيوبر" شهيرة بشلل نصفي.. اعرف التفاصيل

بعد قيامها بجلسة علاج طبيعي بأحد المراكز الطبية TD كوريا.





وأوضحت سارة المغربي، أنها مصابة بعدة أورام في جسدها، منذ شهرين بسبب تلك الجلسة.





ونشرت سارة المغربي، عبر حسابها الخاص بموقع سناب شات، فيديو ظهرت وهي منهارة من البكاء قائلة: " جسمي كله متورم، وما أقدر أحرك وجهي اليمين، مو حاسه بيه نهائياً بسبب الإبر الصيني، ما بعرف شو سوا إلي حتي يثير وجهي اليمين مشلول".

أعلنت اليوتيوبر الشهيرة سارة المغربية، إصابتها بشلل نصفي، في وجهها،