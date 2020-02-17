Advertisements
Advertisements
Advertisements

إصابة "يوتيوبر" شهيرة بشلل نصفي.. اعرف التفاصيل

الإثنين 17/فبراير/2020 - 11:10 ص
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الفنى
Advertisements
أعلنت اليوتيوبر الشهيرة سارة المغربية، إصابتها بشلل نصفي، في وجهها، بعد قيامها بجلسة علاج طبيعي بأحد المراكز الطبية TD كوريا.

وأوضحت سارة المغربي، أنها مصابة بعدة أورام في جسدها، منذ شهرين بسبب تلك الجلسة.

ونشرت سارة المغربي، عبر حسابها الخاص بموقع سناب شات، فيديو ظهرت وهي منهارة من البكاء قائلة: "جسمي كله متورم، وما أقدر أحرك وجهي اليمين، مو حاسه بيه نهائياً بسبب الإبر الصيني، ما بعرف شو سوا إلي حتي يثير وجهي اليمين مشلول".
Advertisements

أخبار تهمك

السوبر المصري| مفاجأة مدوية في تردد قناة أبو ظبي الرياضية ناقلة قمة الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تحذير شديد اللهجة من هاني شاكر بشأن مطربي المهرجانات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قائمة الأهلي لمباراة الزمالك.. عودة رمضان واستبعاد المغضوب عليه

منذ 34 دقيقة

صدمة ليفربول في أهم صفقاته

منذ 43 دقيقة

عاجل.. إيفونا يبعث برسالة مؤثرة لجماهير الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تفاصيل إصابة رامي عياش بالسرطان

منذ ساعة و 17 دقيقة

نجم ريال مدريد الجديد يظهر في مدرجات سانتياجو بيرنابيو

منذ 41 دقيقة

رسالة مهمة من "الصحة" للمصريين عن المصاب بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

بديل سواريز يكلف برشلونة إثنين من نجومه

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. "الصحة" تحذر المصريين من الكمامات

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عضو الزمالك يغازل أليو ديانج

منذ أقل من ساعتين

رسالة تركي آل الشيخ لـ"ميدو" بسبب عبد الله السعيد (صورة)

منذ ساعتين

صدمة لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على حقيقة انفصال أوكا عن مي كساب

منذ حوالي 6 ساعات

زيدان يعلن نقطة ضعف ريال مدريد ويبرر التعثر ضد سيلتا فيجو

منذ 41 دقيقة

"المتحدة للخدمات الإعلامية" تكشف حقيقة إلغاء حفل محمد رمضان في السوبر

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:50 ص

عاجل.. تفاصيل إصابة رامي عياش بالسرطان

تعرف على حقيقة انفصال أوكا عن مي كساب

06:18 ص

بديل سواريز يكلف برشلونة إثنين من نجومه

11:21 ص

رسالة تركي آل الشيخ لـ"ميدو" بسبب عبد الله السعيد (صورة)

10:04 ص

زيدان يعلن نقطة ضعف ريال مدريد ويبرر التعثر ضد سيلتا فيجو

11:25 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status