رئيس مدينة القصير يلتقي وفدًا من جامعة موسكو للاستكشافات الجيولوجية

البدري رئيس مدينة القصير، اليوم الاثنين، بمقر الوحدة المحلية للمدينة، وفد روسي من جامعة موسكو للاستكشافات الجيولوجية، بحضور ممثلي جامعة أسيو

ورحب رئيس المدينة في بداية اللقاء بالوفد الروسي وممثلي جامعة أسيوط، معربا عن سعادته بزيارة الوفد لمدينة القصير التاريخية، مؤكدا على الطبيعة الخاصة للمدينة وتاريخها العريق منذ ألاف السنين.



كما نقل رئيس المدينة تحيات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، للوفد الروسي، مشيرا أن مدينة القصير تستقبل العديد من الباحثين لدراسة أهم المواقع الجغرافية والأثرية بها.



من ناحية أخرى أوضح ممثلي جامعة أسيوط، أن هناك تعاون مشترك بين الجامعة وجامعة موسكو، مؤكدين أن الوفد سيقوم بمكتشفات جولوجية بعدة مناطق، تشمل دراسة طريق القصير - قفط، وحمامات كليوباترا ومنطقة الفواخير.





كما تشمل الدراسة جبل الضوي، وجبل المعيتق، ودراسة مناجم الذهب بمنطقة الفواخير، كما سيقوم الوفد بزيارة القلعة العثمانية.





يذكر أن الوفد الروسى كان في استضافة بيت ثقافة القصير خلال الأيام الماضية، وقدم البيت استعراضات نالت إعجاب الوفد والحاضرين.

استقبل اللواء سعدط، ومدير المتابعة الميدانية، ومدير متابعة مكتب رئيس المدينة.