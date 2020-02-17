التضامن: نتحمل تكلفة مترجمي الإشارة بالجامعات لخدمة ضعاف السمع

قال محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن، إن استراتيجية الوزارة في التعامل مع ذوي الإعاقة بشخص أكثر فاعلية ومشاركة، فهم قادرون باختلاف، ويحتاجون من يسمعهم، ويتعرف على مشاكلهم.





وأشار "العقبي"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن وزيرة التضامن دعت مجموعة من ضعفاف البصر والمكفوفين للاستماع إلى مشاكلهم، وامتدت الجلسة إلى 3 ساعات، فضلا على أنهم سيكون جلسة أخرى قريبا مع ضعاف السمع للاستماع إلى مشاكلهم أيضا.



