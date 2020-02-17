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صدمة ليفربول في أهم صفقاته

الإثنين 17/فبراير/2020 - 11:24 ص
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تيمو فيرنر
تيمو فيرنر
الفجر الرياضي
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رد أوليفر مينتزلاف المدير التنفيذي لنادي لايبزيج الألماني على ما أثير عن رحيل تيمو فيرنر مهاجم الفريق إلى صفوف ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية بنهاية الموسم.

 

وقال مينتزلاف لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "تيمو فيرنر سعيد في لايبزيج ويركزم في المباريات حتى نهاية الموسم على الرغم من ارتباطه اسمه بليفربول".

 

وأضاف مينتزلاف: "سمعنا أقاويل عديدة حول انتقال فيرنر إلى ليفربول.. شخص ما ينشر تلك الشائعات والجميع ينسخ وراءه.. فيرنر سعيد هنا".

 

وينتهي عقد فيرنر مع فريقه الألماني بنهاية يونيو 2023 ويمتلك بندًا في عقده يتيح له إمكانية الرحيل بقيمة 51 مليون جنيه إسترليني تنتهي صلاحيته في أبريل المقبل.


 

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