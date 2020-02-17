رابط سريع.. مشاهدة مباراة طلائع الجيش ومصر المقاصة بث مباشر يلا شوت اليوم 17-02-2020 في كأس مصر

مباراة طلائع الجيش ومصر المقاصة اليوم

فريق طلائع الجيش يدخل اللقاء بعد هزيمة أمام الأهلي في الجولة الماضية من الدوري المصري، وكان قد تأهل للدور الـ16 بعد أن تمكن من الفوز على فريق دكرنس بهدف دون رد في دور الـ32، ويحتل طلائع الجيش المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة بأداء ضعيف يضع الفريق في المراكز الأخيرة بفارق 4 نقاط عن المتذيل نادي مصر.





مباراة طلائع الجيش ومصر المقاصة

فريق مصر المقاصة يسعى لتحقيق الفوز في مباراته ضد نظيره طلائع الجيش بدور الـ16 خاصة بعد النتائج السيئة للفريق في الجولات الأخيرة بالدوري المصري فلم يذق الفريق الفيومي طعم الفوز في أخر 11 مباراة، وأخر فوز حققه المقاصة كان أمام فاركو في دور الـ32 من كأس مصر، ويحتل المقاصة المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن المتذيل نادي مصر.





موعد مباراة طلائع الجيش

6:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

5:00 مساءاً بتوقيت مصر .

5:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

5:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

5:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

5:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

6:00 مساءاً بتوقيت العراق .

5:00 مساءاً بتوقيت السودان .

6:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

5:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

4:00 مساءاً بتوقيت تونس .

4:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

4:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

7:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

6:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

7:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

6:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

6:00 مساءاً بتوقيت قطر.

3:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

6:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

3:00 مساءاً بتوقيت غرينتش.





بطاقة المباراة





البطولة: كأس مصر

الجولة: دور الـ 16

القنوات الناقلة: أون سبورت

الملعب: استاد بترو سبورت

المعلق: أيمن الكاشف

طلائع الجيش و مصر المقاصة الساعة 5 علي قناة 7