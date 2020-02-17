بشرى سارة لتوتنهام قبل موقعة لايبزيج

تلقى الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي توتنهام هوتسبيرز الإنجليزي بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو بشرى سارة تمثلت في فقدان لايبزيج الألماني جهود لاعبه الأمريكي تايلر أدامز خلال المباريات المقبلة بسبب إصابة في السمانة .

وفي تصريحات صحفية أدلى بها المدير الفني للفريق جوليان ناجلسمان أكد أن أدامز لن يلحق بمباراة توتنهام في دوري أبطال أوروبا وربما يمتد الوضع إلى ما أبعد من ذلك ويغيب عن مواجهة شالكه في بطولة الدوري الألماني .

وكان أدامز قد عاد للتو من إصابة قوية قد لحقت به في شهر ديسمبر من العام الماضي 2019 ولعب مع فريقه خمسة مباريات في بطولة الدوري قبل أن يصاب مرة أخرى ويبتعد عن مباراة فريقه السابقة بالبوندسليجا ضد فيردر بريمن .

وأرجع ناجلسمان أن الإصابة التي تعرض لها أدامز من الممكن أن تكون بسبب الدقائق الكثيرة والمتتالية التي حصل عليها خلال الآونة السابقة لكنه هو من طلب ذلك لإستعادة عافيته والبقاء أطول وقت داخل الميدان .

يُذكر أن لايبزيج يحتل المركز الثاني في الدوري الألماني الممتاز ويستعد لمواجهة توتنهام في ذهاب الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال اوروبا وتمثل إصابة أدامز وتأكد غيابه عن موقعه السبيرز بشرى سارة لمورينيو ورفاقه ونبأ حزين على عشاق الفريق الألماني .