Advertisements
Advertisements
Advertisements

قصف سوري يستهدف نقطة تركية في حلب

الإثنين 17/فبراير/2020 - 09:38 ص
Advertisements
قصف حلب
قصف حلب
وكالات
Advertisements

قصفت القوات السورية، اليوم الاثنين، نقطة تركية شمالي سوريا، حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

 

واستهدف القصف السوري، نقطة تركية متمركزة في منطقة الشيخ عقيل، ما تسبب في سقوط جرحى من القوات التركية، بعضهم في حالة خطيرة.

 

وقال المرصد السوري، إن القوات التركية ردت على القصف، ولم يصدر بعد أي تأكيد من الجانب التركي.

 

وهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن الرد التركي على النظام السوري لن يقتصر على محافظة إدلب إذا تكرر استهداف القوات التركية في المحافظة الواقعة شمال غرب سوريا، قائلًا: "سنفعل كل ما تقتضيه الحاجة على الأرض وفي الجو دون تردد، ودون توقف".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

قصف جوي سوريا حلب تركيا

أخبار تهمك

أزمة السيتي تطيح بـ دي بروين خارج أسوار الفريق

منذ ساعتين و 50 دقيقة

صالح جمعة يطلب سماح فايلر أمام جميع اللاعبين

منذ أقل من ساعة

تحذير شديد اللهجة من هاني شاكر بشأن مطربي المهرجانات

منذ ساعة و نصف

صدمة أخري لمانشستر سيتي بعد العقوبة الأوربية

منذ ساعتين و 24 دقيقة

تحذير مهم.. ظواهر خطيرة تتعرض لها البلاد الفترة المقبلة.. الأرصاد توجه نصائح عاجلة

منذ حوالي 20 ساعة

تصريح مثير من نجم ريال مدريد قبل موقعة برشلونة

منذ ساعة

4 حراس في قائمة الفراعنة لمعسكر مارس.. ومفاجآت البدري تتواصل

منذ حوالي 15 ساعة

"المتحدة للخدمات الإعلامية" تكشف حقيقة إلغاء حفل محمد رمضان في السوبر

منذ حوالي 15 ساعة

السوبر المصري| مفاجأة مدوية في تردد قناة أبو ظبي الرياضية ناقلة قمة الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

موقف رئيس الزمالك من حضور الألتراس مباراة الترجي

منذ حوالي 10 ساعات

مؤشر جديد لسعي صالح جمعة للعودة للمباريات

منذ ساعتين و 30 دقيقة

مفاجأة.. إثيوبيا طلبت استبعاد هذا الأمر من مفاوضات سد النهضة

منذ يوم

رئيس وكالة الفضاء يكشف مفاجأة بشأن أول قمر مصري تعليمي

منذ ساعة و 24 دقيقة

تعرف على حقيقة انفصال أوكا عن مي كساب

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة .. ليفربول قد يتوج بالدوري الإنجليزي لعام 2014

منذ ساعتين و 29 دقيقة

صدمة لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض

منذ ساعتين و 17 دقيقة

موضوعات متعلقة

سوريا: فصائل تركية تقصف ريف منبج

الجيش السوري يقصف موقعا للجيش التركي شمالي البلاد

تجدد القصف التركي على محيط مدينة تل أبيض بسوريا

المرصد السوري: مقتل 9 مدنيين بغارات سورية وروسية

الرئيس التركي: التطورات في إدلب صارت "خارج نطاق السيطرة"

الدفاع الروسية تنفي قصف الشرطة العسكرية من فصائل موالية لتركيا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:18 ص

تعرف على حقيقة انفصال أوكا عن مي كساب

تحذير شديد اللهجة من هاني شاكر بشأن مطربي المهرجانات

08:23 ص

صدمة لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض

07:41 ص

رئيس وكالة الفضاء يكشف مفاجأة بشأن أول قمر مصري تعليمي

08:33 ص

السوبر المصري| مفاجأة مدوية في تردد قناة أبو ظبي الرياضية ناقلة قمة الأهلي ضد الزمالك

06:56 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status