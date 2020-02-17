قصف سوري يستهدف نقطة تركية في حلب

قصفت القوات السورية، اليوم الاثنين، نقطة تركية شمالي سوريا، حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

واستهدف القصف السوري، نقطة تركية متمركزة في منطقة الشيخ عقيل، ما تسبب في سقوط جرحى من القوات التركية، بعضهم في حالة خطيرة.

وقال المرصد السوري، إن القوات التركية ردت على القصف، ولم يصدر بعد أي تأكيد من الجانب التركي.

وهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن الرد التركي على النظام السوري لن يقتصر على محافظة إدلب إذا تكرر استهداف القوات التركية في المحافظة الواقعة شمال غرب سوريا، قائلًا: "سنفعل كل ما تقتضيه الحاجة على الأرض وفي الجو دون تردد، ودون توقف".