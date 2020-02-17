تطبيق جي ميل يدعم ميزة إرفاق عناصر من تطبيق الملفات في نظام iOS

حصل تحديث تطبيق البريد الإلكتروني جيميل "Gmail" على ميزة جديدة، حيث أصبح يدعم





حصل تطبيق البريد الإلكتروني جيميل “Gmail” على تحديث مهم فيه أصبح يدعم إرفاق عناصر من تطبيق الملفات "Files" في نظام تشغيل iOS.





واقتصر طريقة إرسال مرفقات عبر تطبيق جيميل "Gmail" على iOS سابقًا، على إرفاق صورة من الكاميرا أو أي شيء من جوجل درايف، أما الآن وبفضل أحدث إصدار للتطبيق، سيتمكن حملة آيفون وآيباد من إضافة المرفقات من تطبيق المفات "Files" الافتراضي، مما يعني ذلك القدرة على إرسال أي شيء من آي كلاود درايف.





بالإضافة إلى القدرة لإرفاق الملفات المحفوظة على الجهاز، بالإضافة إلى أي شيء في الخدمات التي قمت بتوصيلها مثل دروب بوكس، وكل ذلك عبر النقر ببساطة على أيقونة المرفقات، ومن ثم الانتقال الى قسم المرفقات واختيار أيقونة المجلد.





ويأتي التحديث الجديد بعد مرور أكثر من عام على قيام جوجل بتقديم تغيّرات كبيرة في تطبيقها جيميل على iOS، حيث في الإصدار السابق للتطبيق تم جلب تصميم مُحدّث بالإضافة لمُحوّل حسابات أكثر قابلية للوصول، بالتالي هذه الخطوة مُرحب بها بشكل كبير.



