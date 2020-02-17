ريال مدريد ضد سيلتا فيجو.. الهجوم وحده لا يكفي يازيزو

شهدت مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو سقوط العملاق الميرنجي في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق على ملعبه سانتياجو بيرنابيو لحساب مباريات الجولة الرابعة والعشرين من عمر الدوري الإسباني .

وشهدت المباراة تأخر الريال منذ الدقيقة السابعة عن طريق لاعب سيلتا فيدور سمولوف بعد أن إستغل خطأ فادح في التمركز من النجم الفرنسي الدولي رفائيل فاران الذي ترك الروسي ينسل بينه وبين سيرجيو راموس إلا أن إنفرد بكورتوا وأودع الكرة بالشباك .

وفي الشوط الثاني أعطى زيدان تعليماته للاعبين بضرورة الهجوم والمحافظة على نسق الشوط الاول وعدم الرجوع للوراء وهو ما تحقق بالفعل وأدرك الألماني توني كروس هدف التعادل في الدقيقة 52 وتقدم راموس من ركلة جزاء في الدقيقة 65.

لكن يبدو أن زيدان بعد تقدمه للهجوم غفل حل المشاكل الدفاعية الموجودة في الخط الخلفي للعملاق الإسباني حيث جاءت تغييراته غريبة للغاية فأخرج البلجيكي إيدين هازارد الذي كان بحاجة إلى البقاء في أرضية الملعب بعد العودة من الإصابة .

كما أنه قرر خروج توني كروس نجم اللقاء الأول ونزول لوكا مودريتش بدلاً منه ما جعل الخط الخلفي للفريق عار تماماً من المساندة التي كانت تأتي من خط الوسط ليستقبل الفريق الهدف الثاني ويخسر نقطتين هامتين في طريق الحصول على اللقب.