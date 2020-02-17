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لاتسيو ضد إنتر ميلان.. جودين يفتح النار على كونتي

الإثنين 17/فبراير/2020 - 09:20 ص
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بوابة الفجر
محمد أيمن
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إنتهت مباراة لاتسيو ضد إنتر ميلان والتي جمعت الفريقان الأحد على ملعب الأوليمبيكو بفوز أصحاب الأرض بهدففين مقابل هدف لحساب مباريات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز .

وشهدت المباراة حدثاً غير مألوفاً حيث قرر كونتي المدير الفني لفريق نادي إنتر ميلان إجراء تبديل في الدقيقة السادسة والثمانين بإقحام التشيلي أليكسيس سانشيز على حساب الأوروجوياني دييجو جودين .

وكما هو متعارف عليه فالفريق المنهزم حتى الوقت الأخير من المباراه عليه إقحام أكبر عدد من اللاعبين المهاجمين لمحاولة تسجيل هدف التعادل وإدراك الفارق لكن جودين ظهر عليه علامات ذهول غريبة فور إستبداله .

وظل اللاعب واقفاً يتساءل عما إذا كان هو اللاعب المنتظر خروجه من أرضية الملعب بالفعل أم لا وفور التأكد توجه إلى مقاعد البدلاء وبدا الغضب على وجهه كما أنه قرر ألا يصافح أي من زملائه ومن قام منهم بمد يد طرحها بعنف.

يذكر أن خسارة إنتر ميلان كلفته خسارة الكالتشيو بعد أن توقف رصيده عن النقطة الرابعة والخمسين في المركز الثالث فيما وصل لاتسيو إلى النقطة السادسة والخمسين في المركز الثاني بفارق نقطة عن اليوفي المتصدر .

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الكلمات المفتاحية

لاتسيو ضد إنتر ميلان لاتسيو بطولة الدوري الإيطالي إنتر ميلان

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