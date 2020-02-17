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الاتحاد الأوروبي يراقب حظر السلاح إلى ليبيا

الإثنين 17/فبراير/2020 - 09:17 ص
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السلاح في ليبيا
السلاح في ليبيا
وكالات
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ذكرت قناة العربية، اليوم الاثنين، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون في بروكسل تفاصيل الخطوات التي يمكن اتخاذها لمراقبة حظر السلاح إلى ليبيا.

 

وقد عبرت منظمة الأمم المتحدة عن قلقها إزاء حصول انتهاكات كثيرة لوقف إطلاق النار وحظر الأسلحة، وذلك بعد شهر من مؤتمر برلين الدولي الذي كان الهدف منه وضع عملية السلام على الطريق في هذا البلد.

 

وبحسب العربية، اتفق المجتمعون في ميونيخ، أمس الأحد، على أن تعقد لجنة المتابعة الدولية للأزمة الليبية لقاءات دورية، وأن تتناقل الدول المشاركة بها رئاستها.

 

ومن المقرر سترأسها إيطاليا بعد ألمانيا، على أن تستضيف روما الاجتماع المقبل، ثم الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي.

 

واتهم الجيش الليبي، تركيا بمساندة الفصائل والميليشيات المسلحة المتحالفة مع حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس.

 

وكان الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر، قد عرض مرارًا مشاهد مصورة لتعزيزات عسكرية تركية قادمة إلى طرابلس.

 

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الكلمات المفتاحية

مراقبة السلاح ليبيا الاتحاد الاوروبي

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