Advertisements
Advertisements
Advertisements

إصابة 40 أمريكيا بفيروس "كورونا" على متن سفينة سياحية

الإثنين 17/فبراير/2020 - 09:01 ص
Advertisements
سفينة سياحية
سفينة سياحية
وكالات
Advertisements

أصيب 40 أمريكيا من بين مئات المصابين بفيروس "كورونا" المستجد على متن السفينة السياحية "دايموند برنسيس" الخاضعة للحجر الصحي في ميناء يوكوهاما في ضواحي طوكيو.

 

وقال مسؤول أمريكي، إن الكشف جاء مع بدء الولايات المتحدة الأحد، إعادة رعاياها المتواجدين على متن هذه السفينة إلى بلادهم.

 

وشددت السلطات اليابانية تحذيراتها من تفشي الفيروس، داعية السكان إلى تجنب الحشود والتجمعات غير الضرورية.

 

وقامت سفينة "دايموند برنسيس"، برحلة سياحية مع توقف في محطات عدة في آسيا عندما سجلت إصابة أحد ركابها عقب نزوله في هونغ كونغ، بفيروس "كورونا" المستجد الذي ظهر في ديسمبر الماضي في مدينة ووهان وسط الصين.

 

وفرضت السلطات اليابانية، الحجر الصحي، على هذه السفينة في ميناء يوكوهاما الياباني، بينما أنزل المصابون من السفينة، ونقلوا إلى مستشفيات يابانية مجهزة خصوصا لمكافحة الفيروس.

 

وقد أعلنت السلطات الأمريكية، في نهاية الأسبوع أنها ستعرض على الركاب الأمريكيين مغادرة السفينة والعودة جوا إلى الولايات المتحدة، حيث سيوضعون في الحجر الصحي لمدة 14 يوما، وهو ما طرحته دول أخرى على رعاياها المحتجزين على متن "دايموند برنسيس" أو (أميرة الماس)، نقلًا عن موقع قناة روسيا اليوم.

 

Advertisements

أخبار تهمك

تصريح مثير من نجم ريال مدريد قبل موقعة برشلونة

منذ ساعة

صالح جمعة يطلب سماح فايلر أمام جميع اللاعبين

منذ أقل من ساعة

رئيس وكالة الفضاء يكشف مفاجأة بشأن أول قمر مصري تعليمي

منذ ساعة و 27 دقيقة

تحذير مهم.. ظواهر خطيرة تتعرض لها البلاد الفترة المقبلة.. الأرصاد توجه نصائح عاجلة

منذ حوالي 20 ساعة

موقف رئيس الزمالك من حضور الألتراس مباراة الترجي

منذ حوالي 10 ساعات

تعرف على حقيقة انفصال أوكا عن مي كساب

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. إثيوبيا طلبت استبعاد هذا الأمر من مفاوضات سد النهضة

منذ يوم

صدمة أخري لمانشستر سيتي بعد العقوبة الأوربية

منذ ساعتين و 27 دقيقة

5 رجال لا تستطيع المرأة مقاومة جاذبيتهم

منذ أقل من نصف ساعة

مؤشر جديد لسعي صالح جمعة للعودة للمباريات

منذ ساعتين و 33 دقيقة

"المتحدة للخدمات الإعلامية" تكشف حقيقة إلغاء حفل محمد رمضان في السوبر

منذ حوالي 15 ساعة

تحذير شديد اللهجة من هاني شاكر بشأن مطربي المهرجانات

منذ أقل من ساعتين

صدمة لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض

منذ ساعتين و 20 دقيقة

السوبر المصري| مفاجأة مدوية في تردد قناة أبو ظبي الرياضية ناقلة قمة الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة .. ليفربول قد يتوج بالدوري الإنجليزي لعام 2014

منذ ساعتين و 32 دقيقة

أزمة السيتي تطيح بـ دي بروين خارج أسوار الفريق

منذ ساعتين و 53 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:18 ص

تعرف على حقيقة انفصال أوكا عن مي كساب

تحذير شديد اللهجة من هاني شاكر بشأن مطربي المهرجانات

08:23 ص

صدمة لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض

07:41 ص

رئيس وكالة الفضاء يكشف مفاجأة بشأن أول قمر مصري تعليمي

08:33 ص

السوبر المصري| مفاجأة مدوية في تردد قناة أبو ظبي الرياضية ناقلة قمة الأهلي ضد الزمالك

06:56 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status