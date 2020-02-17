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"احذروا التقلبات".. الأرصاد: أمطار غزيرة تجتاح هذه المحافظات اليوم

الإثنين 17/فبراير/2020 - 09:02 ص
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بوابة الفجر
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حذرت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، من التقلبات الجوية اليوم الإثنين، مؤكدة أن الحرارة تنخفض وتكون أقل من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر" مع الإعلامي عمر أديب، أن الطقس سيكون شديد البرودة ليلا ونهارا، وتجتاح السواحل الشمالية أمطار غزيرة وتصل خفيفة على القاهرة، وتزداد يومي الثلاثاء والأربعاء لتصل إلى شمال الصعيد.

وعن موعد تحسن الاحوال الجوية واستقرار حالة الطقس، قالت شاكر إن التحسن في الجو سيبدأ يوم الخميس المقبل وتقل فرص سقوم الامطار وتعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية.

وعن حالة الطقس اليوم الإثنين، أصدرت الأرصاد الجوية بيانا مفاداه "سيكون طقسا مائلا للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، ووسط سيناء، والسواحل الشمالية الشرقية، ومائلا للدفء علي شمال الصعيد، وجنوب سيناء، ودافئا على جنوب الصعيد والغردقة وحلايب وشلاتين نهارًا، شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء".

وحذرت الهيئة من وجود أمطار خفيفة ومتوسطة على مناطق متفرقة من البلاد، وتصبح غزيرة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء.

وأضافت هية الأرصد في بيانها، أن الرياح معتدلة، وتسبب اضطرابا في حركة الملاحة البحرية على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.
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