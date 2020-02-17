التعليم: زيادة أيام الإجازات في امتحانات التعليم الفني للاستذكار

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير لشئون التعليم الفني: إنه تقرر زيادة عدد أيام الإجازات الفاصلة خلال فترة الامتحانات؛ لإتاحة فرصة أكبر للاستذكار.





وأضاف أن تطوير برامج التعليم الفني، يعتمد على مفهوم الجدارات، وهي محصلة ثلاث عناصر أساسية هي المعرفة والمهارات والسلوك؛ والتي تكوّن شخصية طالب التعليم الفني، وتعده لسوق العمل، وضمان فرص عمل لائقة.





وعقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا اليوم الاثنين، مع مجموعة من طلاب التعليم الفني، وممثلي اتحاد طلاب مصر؛ لمناقشة مواعيد جداول امتحانات الدبلومات الفنية، في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.





وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير لشئون التعليم الفني، في ضوء استعدادات الوزارة لإجراء امتحانات الدبلومات الفنية (صناعي، وزراعي، وتجاري، وفندقي) للعام الحالي 2019-2020.



وتم الاستماع لملاحظات وآراء الطلاب بشأن جداول الامتحانات المقترحة ومدى ملاءمتها لهم، حيث تم الاتفاق على أن تبدأ الامتحانات يوم السبت الموافق 16/5/2020، وتنتهي يوم الخميس الموافق 4/6/2020، ولمدة أسبوعان، على أن تبدأ الامتحانات العملية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع وذلك في 9/ 5/ 2020، على أن تستكمل باقي الاختبارات العملية لبعض التخصصات بعد انتهاء الامتحانات النظرية.



وأورد "مجاهد" أن الاجتماع يهدف إلى إشراك طلاب التعليم الفني في منظومة إجراء امتحانات الدبلومات الفنية، ومناقشة جداول الامتحانات لجميع التخصصات (صناعي، وزراعي، وتجاري، وفندقي) بنظاميها الثلاث والخمس سنوات، وكذلك التعليم المزدوج والمهني للدور الأول عام 2020.



وأشار إلى أن التعليم الفني يضم أربع نوعيات من الدراسة (زراعي، صناعي، تجاري، فندقي) وكل نوعية تشمل مجموعة كبيرة من التخصصات.





وأوضح أن عدد امتحانات الدبلومات الفنية للتعليم الزراعي تبلغ 188 امتحانًا، ويبلغ عدد امتحانات التعليم التجاري 115 امتحانًا، ويبلغ عدد امتحانات التعليم الفندقي 248 اختبارًا، أما امتحانات التعليم الصناعي فيبلغ عددها 1474 امتحانًا، بإجمالي 2025 امتحانًا، ما يتطلب جهدًا كبيرًا لإعدادها وتنسيق جداول الامتحانات وتصحيحها.



وتحدث نائب الوزير للتعليم الفني، عن المدارس التكنولوجية والتي يتم إنشاؤها بالشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص، قائلًا: إنها تهدف إلى اكتساب مهارات حقيقية تخدم الصناعة وسوق العمل.





وأردف أن مدارس التأسيس العسكري، حققت هذا العام انضباطًا كبيرًا، فضلًا عن ممارسة الأنشطة الرياضية، وتوفير الزي العسكري لجميع الصفوف الدراسية بالمدرسة، وبلغ عدد هذه المدارس هذا العام 27 مدرسة، يضاف إليها 99 مدرسة سبتمبر المقبل لتصبح 126 مدرسة.



واستكمل أنه نظرًا لانقراض بعض المهن نتيجة للتطور التكنولوجي السريع والتحول الرقمي، تبدأ الوزارة في مشروع جديد بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يبدأ يونيو القادم؛ لتحديث التعليم الفنى التجارى وإضافة تخصصات جديدة تخدم سوق العمل.



وحضر الاجتماع الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات، وهاشم علي جامع، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني، وأحمد موسى، الرائد العام لاتحاد طلاب مصر، وعدد من ممثلي اتحاد طلاب مصر.