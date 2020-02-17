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فيروس كورونا يلغي الجولة الترويجية لفيلم جيمس بوند الجديد بالصين

الإثنين 17/فبراير/2020 - 09:07 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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أعلنت الشركة المنتجة لفيلم جيمس بوند الجديد No Time to Die عن تأجيل الجولة الترويجية للفيلم، التي كان مقررا إنطلاقها في الصين بسبب تفشي فيروس كورونا.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الفيلم كان من المقرر أن يتم إقامة عرضه الخاص في بيكين في شهر أبريل المقبل غير أن ارتفاع حصيلة القتلى بسبب الفيروس القاتل حالت دون ذلك.

وكشفت الصحيفة البريطانية، أنه حتى الآن شهدت الصين غلق نحو 70،000 ألف دار سينما بجميع أنحائها بعد أن دخل نحو 50 مليون من مواطنيه قيد الحجر الصحي.

ومازالت أرقام الحالات المصابة بمرض كورونا في ازدياد، حيث وصلت حتى الآن لما يزيد عن 69 ألف حالة، وأكثر من 1600 حالة وفاة.
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