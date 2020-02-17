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فيلم Sonic the Hedgehog يتصدر شباك التذاكر الأمريكي

الإثنين 17/فبراير/2020 - 09:06 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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تصدر فيلم Sonic the Hedgehog الجديد للنجم جيم كاري شباك تذاكر الإيرادات الأمريكية، بحصده لـ 57 مليون دولار في يومه الافتتاحي.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن شركة باراماونت الأمريكية للإنتاج السينمائي رحبت بهذه الافتتاحية المشجعة لفيلم Sonic the Hedgehog، بعد إخفاق أفلامها التي طرحت سابقا، Gemini Man وTerminator: Dark Fate.

وتتوقع الشركة تحقيق الفيلم لإيرادات تصل لـ 68 ألف دولار بحلول يومه الرابع في صالات العرض.

كما ذكرت الصحيفة البريطانية، أن فيلم Parasite حظي بانتعاشة في شباك التذاكر عقب اسبوع الأوسكار، بحصده لإيرادات 5.5 ملون دولار في الأسبوع الـ 19 من طرحه.
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