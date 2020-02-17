المرض يدفع إلتون جون لمغادرة المسرح بأحد حفلاته باكيا



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن إيلتون جون شعر بإعياء منعه من الاستمرار بالغناء، وأضطر للاعتذار للحاضرين بالحفل ومغادرة المسرح فورا.



والتقطا عدسات المصورين المتواجدين بالحفل، مدى التأثر الذي ظهر على إيلتون جون اثناء مغادرته للمسرح وقد غرق في بكاء شديد بسبب هذه الأزمة.



يذكر أن إيلتون جون سبق وأن أعلن إصابته بالتهاب رؤي حاد مع بداية هذا الحفل بالتحديد، وعلى ما يبدوا قد تفاقم عليه المرض مع مجريات الحفل.



أضطر المغني البريطاني الشهير إيلتون جون، لإيقاف حفله الغنائي بمدينة أوكلاند بنيوزلندا، بعد تعرضه لوعكة صحية على خشبة المسرح.