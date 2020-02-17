إصابة 40 أمريكيا بفيروس "كورونا" على متن سفينة سياحية

أصيب 40 أمريكيا من بين مئات المصابين بفيروس "كورونا" المستجد على متن السفينة السياحية "دايموند برنسيس" الخاضعة للحجر الصحي في ميناء يوكوهاما في ضواحي طوكيو.

وقال مسؤول أمريكي، إن الكشف جاء مع بدء الولايات المتحدة الأحد، إعادة رعاياها المتواجدين على متن هذه السفينة إلى بلادهم.

وشددت السلطات اليابانية تحذيراتها من تفشي الفيروس، داعية السكان إلى تجنب الحشود والتجمعات غير الضرورية.

وقامت سفينة "دايموند برنسيس"، برحلة سياحية مع توقف في محطات عدة في آسيا عندما سجلت إصابة أحد ركابها عقب نزوله في هونغ كونغ، بفيروس "كورونا" المستجد الذي ظهر في ديسمبر الماضي في مدينة ووهان وسط الصين.

وفرضت السلطات اليابانية، الحجر الصحي، على هذه السفينة في ميناء يوكوهاما الياباني، بينما أنزل المصابون من السفينة، ونقلوا إلى مستشفيات يابانية مجهزة خصوصا لمكافحة الفيروس.

وقد أعلنت السلطات الأمريكية، في نهاية الأسبوع أنها ستعرض على الركاب الأمريكيين مغادرة السفينة والعودة جوا إلى الولايات المتحدة، حيث سيوضعون في الحجر الصحي لمدة 14 يوما، وهو ما طرحته دول أخرى على رعاياها المحتجزين على متن "دايموند برنسيس" أو (أميرة الماس)، نقلًا عن موقع قناة روسيا اليوم.