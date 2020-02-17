مثل كورونا.. أقوى تصريح لـ"الموسيقيين" بشأن مطربي المهرجانات

علق منصور هندي، رئيس لجنة العمل بنقابة الموسيقيين، على قرار وقف أغاني المهرجانات الذي اتخذته النقابة، قائلًا: إن نقيب الموسيقيين وضع ضوابطا لأغاني المهرجانات، ولكن مطربيها لم يلتزموا بها، والنقيب لم يقف ضد لقمة عيش أي حد منهم".



وأضاف "هندي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور": "مطربو المهرجانات مثل فيروس كورونا"، مؤكدًا أنه لا يوجد بنقابة الموسيقيين شعبة للمهرجانات.



وشدد على أن المهرجانات الشعبية تضرب القيم والعادات المصرية الأصلية ويجب وقفها.

