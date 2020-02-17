ماذا قالت ريهام سعيد عن إيقاف محمد رمضان ومطربي المهرجان الشعبية

علقت الإعلامية ريهام سعيد عن قرار منع مطربي المهرجانات الشعبية من الغناء وإحياء الحفلات، من خلال فيديو نشرتة عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



وأبتدت كلامها قائلة:" الناس اللي بتقول أنهم سعداء بوقف مطربي المهرجانات مع أن نفس الناس دي بشوفها في أماكن وعلى الأنستجرام وبشوفها في حياتها الشخصية في عربيتها هما نفس الناس ومشغلنها وفرحانين جدا جدا ،هي أغنية "السح دح امبو" بتاعت المطرب أحمد عدويه اللي زعيم عادل إمام و الناس كلها أشادت بيه وأحمد عدوية دا تراث مش كان وحش برضة؟".



وتابعت كلامها مستنكرة:" انا عايزة أعرف حاجه كل شوية يتقال ابعدنا عن الطرب ودا بيهدد الزوق العام مين قال كده ما برة في الغرب موجود كل أنواع الميزوك، لية مايبقاش في أصالة وفي شاكوش لية مايبقاش في حمو بيكا و في هاني شاكر لية في وقت للطرب وفي وقت للفرح اللي هو بيبقي فرح او عيد ميلاد ايه المشكلة مين قال بدل الكلمات قي ايطار الأدب والأخلاق مين قال المهرجانات دي مش حلوة، انت مابتفرحش مابتدخلش السرور على قلبك لما بتسمعهم ولية وقف ماهو الحاجة لو مش ناجحة مش هتتسمع مش منعوا هو اللي هيغير الزوق العام".



أختتمت كلامها قائلة:" قبل أن نحدد مصير ناس وأكل عيش ناس ومجهود يمكن يكون ناس تعبت اوي عشان يوصلوا لمكانة معينة، يعني محمد رمضان كنت بتفرج على التلفزيون لاقيته على قناة "تي في ثانك" يعني وصل للعالمية، الأغنية اللي عاملها لسعد مجرد مش ممكن سعد مجرد دلوقتي نقول ان هو دلوقتي بيعمل اغاني مهرجانات مش عارفه ومش مقتنعه وحرام أننا نحدد مصير ناس بسهولة دي ومانفكرش في غيرنا لما يتوقف او لما يستقبلة بيروح وهو ماعملش حاجه غير أنه نجح".



