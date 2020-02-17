"مكنش طبيعي".. رئيس "الأرصاد" السابق يحذر من الطقس





وأضاف أن درجات الحرارة تعود إلى معدلاتها الطبيعية في فصل الشتاء من 17 لـ18 درجة، معلقًا: "ارتفاع درجات الحرارة الأيام الماضية مكنش طبيعي".



وأوضح خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "حديث الشارع"، المذاع على فضائية "المحور"، أن هناك فرص لسقوط الأمطار حتى يوم الأربعاء.



وأضاف أن التغيرات المناخية أثرت على العالم كله، وعلى مصر أيضًا، وأن شهر فبراير أصبحت تنتابه بعض حالات الارتفاع في درجات الحرارة، ورياح، على عكس الطبيعي؛ لأنه "عز الشتاء".



قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق: إن هناك حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية؛ حيت يكون هناك تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة مع فرص سقوط الأمطار على أغلب مناطق الجمهورية.