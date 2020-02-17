Advertisements
Advertisements
Advertisements

"مكنش طبيعي".. رئيس "الأرصاد" السابق يحذر من الطقس

الإثنين 17/فبراير/2020 - 08:49 ص
Advertisements
أمطار - أرشيفية
أمطار - أرشيفية
أمنية فوزي
Advertisements
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق: إن هناك حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية؛ حيت يكون هناك تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة مع فرص سقوط الأمطار على أغلب مناطق الجمهورية.

وأضاف أن درجات الحرارة تعود إلى معدلاتها الطبيعية في فصل الشتاء من 17 لـ18 درجة، معلقًا: "ارتفاع درجات الحرارة الأيام الماضية مكنش طبيعي".

وأوضح خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "حديث الشارع"، المذاع على فضائية "المحور"، أن هناك فرص لسقوط الأمطار حتى يوم الأربعاء.

وأضاف أن التغيرات المناخية أثرت على العالم كله، وعلى مصر أيضًا، وأن شهر فبراير أصبحت تنتابه بعض حالات الارتفاع في درجات الحرارة، ورياح، على عكس الطبيعي؛ لأنه "عز الشتاء".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

طقس شبورة مائية سقوط أمطار درجات الحرارة المتوقعة درجات الحرارة حرارة الجو حالة الطقس اليوم حالة الطقس حالة الجو اليوم حالة الأرصاد اليوم حالة الأرصاد تغيرات مناخ تساقط أمطار الطقس اليوم الحرارة المتوقعة أمطار أرصاد اليوم

أخبار تهمك

صالح جمعة يطلب سماح فايلر أمام جميع اللاعبين

منذ أقل من ساعة

أزمة السيتي تطيح بـ دي بروين خارج أسوار الفريق

منذ ساعتين و 52 دقيقة

تحذير مهم.. ظواهر خطيرة تتعرض لها البلاد الفترة المقبلة.. الأرصاد توجه نصائح عاجلة

منذ حوالي 20 ساعة

صدمة لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض

منذ ساعتين و 19 دقيقة

تصريح مثير من نجم ريال مدريد قبل موقعة برشلونة

منذ ساعة

صدمة أخري لمانشستر سيتي بعد العقوبة الأوربية

منذ ساعتين و 26 دقيقة

مفاجأة.. إثيوبيا طلبت استبعاد هذا الأمر من مفاوضات سد النهضة

منذ يوم

تعرف على حقيقة انفصال أوكا عن مي كساب

منذ حوالي 4 ساعات

مؤشر جديد لسعي صالح جمعة للعودة للمباريات

منذ ساعتين و 32 دقيقة

السوبر المصري| مفاجأة مدوية في تردد قناة أبو ظبي الرياضية ناقلة قمة الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

"المتحدة للخدمات الإعلامية" تكشف حقيقة إلغاء حفل محمد رمضان في السوبر

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة .. ليفربول قد يتوج بالدوري الإنجليزي لعام 2014

منذ ساعتين و 31 دقيقة

رئيس وكالة الفضاء يكشف مفاجأة بشأن أول قمر مصري تعليمي

منذ ساعة و 27 دقيقة

موقف رئيس الزمالك من حضور الألتراس مباراة الترجي

منذ حوالي 10 ساعات

5 رجال لا تستطيع المرأة مقاومة جاذبيتهم

منذ أقل من نصف ساعة

تحذير شديد اللهجة من هاني شاكر بشأن مطربي المهرجانات

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:18 ص

تعرف على حقيقة انفصال أوكا عن مي كساب

تحذير شديد اللهجة من هاني شاكر بشأن مطربي المهرجانات

08:23 ص

صدمة لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض

07:41 ص

رئيس وكالة الفضاء يكشف مفاجأة بشأن أول قمر مصري تعليمي

08:33 ص

السوبر المصري| مفاجأة مدوية في تردد قناة أبو ظبي الرياضية ناقلة قمة الأهلي ضد الزمالك

06:56 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status