"الأرصاد" تناشد المواطنين بسبب موجة انخفاض في الطقس

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيلة مركز التحاليل والاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية: إن الطقس يشهد انخفاضا في درجات الحرارة بنحو 4 درجات عن معدلاتها الطبيعية، حيث تسجل درجة الحرارة بالقاهرة 18 درجة.



وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، إلى أن الأمطار الغزيرة ستتساقط على السواحل الشمالية يومي الثلاثاء والأربعاء، منوهة بأن برودة الطقس التي تشهدها البلاد طبيعية، حيث ما زلنا في فصل الشتاء.



وأوضحت أننا سنشهد تحسنا نسبيا في حالة الطقس، اعتبارًا من يوم الخميس المقبل، مناشدة المواطنين بمتابعة النشرات الجوية لمعرفة حالة الطقس.

