Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الأرصاد" تناشد المواطنين بسبب موجة انخفاض في الطقس

الإثنين 17/فبراير/2020 - 08:49 ص
Advertisements
طقس
طقس
هدى عبدالرازق
Advertisements
قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيلة مركز التحاليل والاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية: إن الطقس يشهد انخفاضا في درجات الحرارة بنحو 4 درجات عن معدلاتها الطبيعية، حيث تسجل درجة الحرارة بالقاهرة 18 درجة.

وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، إلى أن الأمطار الغزيرة ستتساقط على السواحل الشمالية يومي الثلاثاء والأربعاء، منوهة بأن برودة الطقس التي تشهدها البلاد طبيعية، حيث ما زلنا في فصل الشتاء.

وأوضحت أننا سنشهد تحسنا نسبيا في حالة الطقس، اعتبارًا من يوم الخميس المقبل، مناشدة المواطنين بمتابعة النشرات الجوية لمعرفة حالة الطقس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

طقس شبورة مائية سقوط أمطار درجات الحرارة المتوقعة درجات الحرارة حرارة الجو حالة الطقس اليوم حالة الطقس حالة الجو اليوم حالة الأرصاد اليوم حالة الأرصاد تساقط أمطار المالية اليوم الطقس اليوم الحرارة المتوقعة أمطار أرصاد اليوم

أخبار تهمك

السوبر المصري| مفاجأة مدوية في تردد قناة أبو ظبي الرياضية ناقلة قمة الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على حقيقة انفصال أوكا عن مي كساب

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير شديد اللهجة من هاني شاكر بشأن مطربي المهرجانات

منذ ساعة و نصف

رئيس وكالة الفضاء يكشف مفاجأة بشأن أول قمر مصري تعليمي

منذ ساعة و 25 دقيقة

تحذير مهم.. ظواهر خطيرة تتعرض لها البلاد الفترة المقبلة.. الأرصاد توجه نصائح عاجلة

منذ حوالي 20 ساعة

صدمة أخري لمانشستر سيتي بعد العقوبة الأوربية

منذ ساعتين و 24 دقيقة

مفاجأة .. ليفربول قد يتوج بالدوري الإنجليزي لعام 2014

منذ ساعتين و 29 دقيقة

موقف رئيس الزمالك من حضور الألتراس مباراة الترجي

منذ حوالي 10 ساعات

"المتحدة للخدمات الإعلامية" تكشف حقيقة إلغاء حفل محمد رمضان في السوبر

منذ حوالي 15 ساعة

تصريح مثير من نجم ريال مدريد قبل موقعة برشلونة

منذ ساعة

مؤشر جديد لسعي صالح جمعة للعودة للمباريات

منذ ساعتين و 30 دقيقة

مفاجأة.. إثيوبيا طلبت استبعاد هذا الأمر من مفاوضات سد النهضة

منذ يوم

أزمة السيتي تطيح بـ دي بروين خارج أسوار الفريق

منذ ساعتين و 50 دقيقة

صدمة لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض

منذ ساعتين و 17 دقيقة

4 حراس في قائمة الفراعنة لمعسكر مارس.. ومفاجآت البدري تتواصل

منذ حوالي 15 ساعة

صالح جمعة يطلب سماح فايلر أمام جميع اللاعبين

منذ أقل من ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:18 ص

تعرف على حقيقة انفصال أوكا عن مي كساب

تحذير شديد اللهجة من هاني شاكر بشأن مطربي المهرجانات

08:23 ص

صدمة لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض

07:41 ص

رئيس وكالة الفضاء يكشف مفاجأة بشأن أول قمر مصري تعليمي

08:33 ص

السوبر المصري| مفاجأة مدوية في تردد قناة أبو ظبي الرياضية ناقلة قمة الأهلي ضد الزمالك

06:56 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status