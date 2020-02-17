صدمة لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن برشلونة بات مهددًا بخسارة نجم جديد أثناء مواجهته المرتقبة أمام ريال مدريد مطلع شهر مارس المقبل وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني.





وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسب انية أن جوردي ألبا مهدد بالغياب عن المباريات لفترة قد تصل إلى 3 أسابيع.



وكشفت الصحيفة الإسبانية أن ألبا كان قد تعرض لإصابة في عضلة المقرب في الساق اليمنى أثناء مواجهة برشلونة وخيتافي في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ألبا سيغيب عن برشلونة إذا تأكد ابتعاده ثلاثة أسابيع عن الملاعب في مباريات إيبار وريال مدريد وريال سوسيداد في الدوري الإسباني بالإضافة إلى مباراة الذهاب أمام نابولي في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.