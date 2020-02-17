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نجم مانشستر يونايتد يقترب من العودة إلى يوفنتوس

الإثنين 17/فبراير/2020 - 07:36 ص
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مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
ريهام عبد المحسن
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أكدت تقارير صحفية إيطالية أن مسئولي يوفنتوس يرغبون في استعادة خدمات الفرنسي بول بوجبا نجم خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي في الصيف المقبل.

وذكرت تقارير صحفية بريطانية مؤخرًا أن مانشستر يونايتد ينوي التخلص من بوجبا هذا الموسم بسبب أن وجوده أصبح غير مرغوب فيه في النادي الإنجليزي.

وأفادت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية بأن يوفنتوس يخطط لتقديم عرض لضم بوجبا في صفقة تبادلية مقابل الحصول على خدمات الثنائي آرون رامزي وأدريان رابيو.

وكشفت الصحيفة الإيطالية أن كلا من رابيو أو رامزي لم ينجحا في حجز مكان في تشكيل ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس منذ انضمامهما إلى السيدة العجوز في الصيف الماضي خلال صفقات مجانية.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن خبرات الدوري الإنجليزي لدى رامزي ستكون مغرية لأولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد الذي يرغب في إعادة بناء فريقه بلاعبين بريطانيين.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن مينو رايولا وكيل أعمال الفرنسي بول بوجبا صرح مؤخرًا بأنه كان يتحدث مع مسئولي يوفنتوس بشأن النجم الفرنسي بوجبا كما أن النجم الفرنسي سيحسم مصيره بعد بطولة اليورو المقبلة.
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