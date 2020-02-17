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تعرف علي طاقم تحكيم مباراة أتلتيكو مدريد ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

الإثنين 17/فبراير/2020 - 07:35 ص
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أتلتيكو مدريد ضد ليفربول
أتلتيكو مدريد ضد ليفربول
علي ماهر حلمي
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ينتظر عشاق الكرة الأوربية و العالمية مواجهة قوية من العيار الثقيل تجمع بين نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح أمام نظيره نادي اتلتيكو مدريد الإسباني يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات ذهاب دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.


ومن المقرر أن تقام المباراة بين نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح أمام نظيره نادي اتلتيكو مدريد الإسباني يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات ذهاب دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب واندا ميتروبوليتانو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد.


ووضعت لجنة التحكيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم الحكم البولندي سيمون مارتشينياك لإدارة المباراة بينما سيتولى الإسباني أنطونيو ماتيو لاهوز التحكيم في المواجهة التي تجمع بين بوروسيا دورتموند الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي الثلاثاء المقبل بنفس الدور بدوري أبطال أوروبا.


يذكر أن نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح هو حامل لقب البطولة الأوربية بعد الفوز الموسم الماضي في المباراة النهائية علي حساب نظيره نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي.
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