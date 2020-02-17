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صدمة أخري لمانشستر سيتي بعد العقوبة الأوربية

الإثنين 17/فبراير/2020 - 07:34 ص
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مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
علي ماهر حلمي
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تلقي نادي مانسشتر سيتي صدمة أخري بعد أن تم الإعلان عن وقف النادي من المشاركة الأوربية لمدة موسمين متتاليين بسبب اختراقات قوانين اللعب النظيف بالإضافة إلى غرامة مالية 25 مليون إسترليني.


وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية:" نادي مانشستر سيتي قد يتعين عليه إعادة هيكلة ميزانيته بالكامل، وبالتالي قد يجبر على بيع أحد نجومه، إذا تم تأييد العقوبة من قبل المحكمة الرياضية هذا قد يجرد النادي من لقب الدوري الممتاز الذي فاز به عام 2014، إذا تم فتح تحقيق منفصل في إنجلترا، وأثبت أن السيتيزينز انتهك القواعد المالية".


وأضافت الصحيفة:" في التحقيق الخاص بالدوري الإنجليزي الممتاز، لم يتم توجيه اتهام إلى السيتي ولم يصدر ضده أي عقوبة، رغم وجود تكهنات حول خصم النقاط من الفريق هذا الموسم، وهو ما لن يضر بموقف السيتيزينز بالبطولة في حال تم فرض عقوبة على السيتي، فإن لوائح الدوري الإنجليزي الممتاز تسمح بخصم النقاط بأثر رجعي، الأمر الذي قد يؤثر على موقف الفريق في ترتيب البطولة بمواسم سابقة".


واختتمت الديلي ميل تقريرها قائلة:" لم يتم تأكيد الفترة الخاصة بالتحقيق من قبل البريميرليج، ولكنها تبدو من 2012 إلى 2016 لوائح الدوري الإنجليزي، أقل صرامة من قوانين الاتحاد الأوروبي، حيث إنها تسمح بخسائر تبلغ 105 ملايين إسترليني على مدار 3 مواسم، كما أنها تعتمد على الأرقام المقدمة من الأندية".
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