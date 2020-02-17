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مانسشتر يونايتد يستقر على صفقات الصيف

الإثنين 17/فبراير/2020 - 07:32 ص
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مانسشتر يونايتد
مانسشتر يونايتد
علي ماهر حلمي
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استقرت إدارة نادي مانسشتر يونايتد الإنجليزي علي الصفقات الصيفية لتعزيز الفريق خلال الموسم الجديد بعد الإخفاق هذا الموسم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".


وقالت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية:" نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي سيحاول التعاقد مع ثلاث لاعبين شبان من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز البريميرليج خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وهم الجناح تود كانتويل صاحب ال21 عاماً والظهير ماكس آرونز صاحب ال20 عاماً بالإضافة إلي لاعب وسط فريق وست هام يونايتد الدولي الإنجليزي ديكلان رايس البالغ من العمر 21 عاما".


وذكرت العديد من التقارير الإنجليزية أن إدارة نادي مانسشتر يونايتد ستسعى أيضا للتعاقد مع اللاعب جاك جريليتش نجم فريق أستون فيلا الإنجليزي بالإضافة إلي اللاعب الدولي الإنجليزي جيمس ماديسون نجم نادي ليستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز خط هجوم الفريق بالموسم الجديد.


يذكر أن نادي مانسشتر يونايتد يحتل المركز التاسع حاليا بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد مرور 26 جولة من عمر البطولة برصيد 35 نقطة.
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