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تعرف على السبب الحقيقي وراء خروج "خالد بن الوليد" من السباق الرمضاني

الإثنين 17/فبراير/2020 - 07:36 ص
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بوابة الفجر
رانيا ماهر
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خرج مسلسل "خالد بن الوليد" للفنان عمرو يوسف من السباق الرمضاني القادم 2020، وجاء ذلك بسبب تأخير تصاريح تصويرة في الأردن، وأن فريق العمل عاد من الأردن بعد تصوير عدد من المشاهد هناك وتأخر أخذ باقي تصاريح المشاهد المتبقية.

وجاء ذلك من تقرير من برنامج "Et بالعربي" بأنة علم من مصدر من فريق العمل، وأنه نفي أن الشائعات التي تقال بأنه توقف بسبب خلاف بين الفنان عمرو يوسف ومخرج العمل رؤوف عبدالعزيز.


مسلسل "خالد بن الوليد" مأخوذ عن عبقرية خالد للكاتب الكبير عباس محمود العقاد، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز، إنتاج سينرجي.

ويذكر أن أخر أعمال عمرو يوسف، فيلم "أولاد رزق 2"، الذي تدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي، وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا، وشارك في الفيلم عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان أحمد الفيشاوي، وغادة عادل، وأحمد داود، وكريم قاسم، وأاحمد عز، الفيلم من تأليف صلاح الجهيني، ومن إخراج طارق العريان.
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خالد بن الوليد

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