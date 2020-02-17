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مؤشر جديد لسعي صالح جمعة للعودة للمباريات

الإثنين 17/فبراير/2020 - 07:28 ص
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صالح جمعة
صالح جمعة
عبدالقادر عرابي
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أفادت تقارير صحفية مقربة من النادي الأهلي، بوجود مؤشر جديد حول نية صانع ألعاب النادي الأهلي صالح جمعة، للعودة مرة أخرى للمشاركة في المباريات.


وأشارت بعض المصادر، بتقدم صالح جمعة بطلب لمديره الفني السويسري رينيه فايلر، يريد من خلاله تقديم الإعتذار له أمام جميع اللاعبين، والتعهد ببذل قصارى جهده للمشاركة في المباريات.


ويسعى صالح جمعة للعودة للصورة مرة أخرى داخل جدران القلعة الحمراء، وذلك بعد دخوله في أزمة كبيرة مع فايلر في وقت سابق.


وقام صالح جمعة بتوجيه إنتقاد شديد لفايلر في مقابلة صحفية، إتهمه من خلالها بتعمد إستبعاده من المباريات دون سبب واضح.


من جانبه، شن فايلر هجوماً شديداً على صالح جمعة، قام من خلاله بإعلانه أن اللاعب خارج حساباته مع الفريق خلال الفترة القادمة.


وكان جمعة قد رفض عرضاً فنلندياً للرحيل عن الأهلي خلال الفترة الماضية، مشدداً على رغبته في البقاء مع الأهلي، والعمل على حل أزمته مع فايلر.


وكان صالح جمعة أحد أهم أسلحة المدرب الأوروجواياني السابق للأهلي مارتن لاسارتي خلال الموسم الماضي، وكان له دوراً كبيراً في تتويج الأهلي بدرع الدوري.
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