كلوب يشعر بالأسف من الأزمة التي ضربت مانشستر سيتي

تحدث الألماني، يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن الأزمة التي ضربت فريق مانشستر سيتي مؤخرا من قبل الويفا.







وكان الويفا، قد أعلن مساء أول أمس، عن حرمان فريق مانشستر سيتي من المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا لمدة موسمين، وتوقيع غرامة مالية قدرها 30 مليون يورو، بسبب إنتهاك اللعب المالي النظيف.





وقال كلوب في تصريحات خاصة نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية:" أشعر بالأسف بسبب ما حدث لفريق مانشستر سيتي، ولكن يجب علينا جميعاً أن نحترم القواعد والقوانين".





وتابع:" النادي يقوم بكل شئ بشكل طبيعي، ولكن الاتحاد يرى هذه الأمور بشكل أخر، يجب أن يتعاملوا مع هذا الأمر جيداً".