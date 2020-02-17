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غناها هاني شاكر في الأوبرا.. عمر كمال يغني أغنيته "أبويا"

الإثنين 17/فبراير/2020 - 07:22 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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حل المطرب الشعبي عمر كمال ضيفا في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي "عمرو أديب" على قناة "Mbc مصر".


وطلب "أديب" من "كمال" إنهاءه لحلقة البرنامج بغناء أغنية "أبويا"، وبالفعل قام "كمال" بالغناء وتألق في غنائها.

جدير بالذكر أن الفنان هاني شاكر قام بغناء هذه الأغنية في حفل الربيع بدار الأوبرا، وأثنى عليها وعلى مطربها الفنان عمر كمال.


وفي سياق أخر كشف "كمال" عن بعض التفاصيل التي تميزه عن "شاكوش" قائلا: احنا الأتنين صوتنا حلو، بس كل واحد ليه منطقته شاكوش بيلمع في الجواب وانا بقول اللي تحت الهادي.


وقام "كمال" بغناء العديد من الأغاني منها أغنية "غربة".
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