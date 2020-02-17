بونافينتورا يرحل عن ميلان نهاية الموسم الحالي

كشفت وسائل إعلام إيطالية أن جياكومو بونافينتورا يقترب من الرحيل عن ميلان في نهاية الموسم الحالي في ظل عدم تجديد عقده ومن المنتظر أن يكون روما مُهتماً بالتعاقد معه بشكلٍ مجاني في الصيف.





وذكرت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن جاك لم يقدم المستوى المأمول منه مع ميلان بعد عودته من الإصابة، حيث سجل 3 أهداف في 17 مباراة شارك بها في جميع البطولات حتى الآن.



وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن ميلان قد يبدأ مفاوضات تجديد العقد مع النجم البالغ من العمر 30 عاماً لكن يبدو أن إدارة ميلان تُريد التركيز على نجوم آخرين.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن بونافينتورا ليس ضمن أفكار إدارة ميلان فيما يخص مشروع الموسم المقبل.



وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن جاك الذي يدافع عن ألوان ميلان منذ عام 2014 قد يرحل إلى روما في صفقة انتقال حُر، حيث سيكون نادي ذئاب العاصمة مُرحباً بنجم أتالانتا بيرجامو السابق.