بيولي يعلق على مستقبله مع ميلان

أكد ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان أنه ليس قلقا على مستقبله مع النادي وأنه يرغب في تطوير الفريق.





وكشفت وسائل الإعلام مؤخرًا عن نية إدارة ميلان في التعاقد مع مدير فني جديد في الصيف القادم لخلافة بيولي، حيث ارتبط ماسيمليانو أليجري المدير الفني السابق ليوفنتوس بالانتقال إلى ميلان لبناء مشروع جديد معه بدايةٍ من شهر يونيو.



وقال بيولي في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة تورينو اليوم على ملعب سان سيرو :"أعرف ما هو دوري جيداً ولم ننشغل جميعاً بالأخبار الكثيرة التي كانت حول سوق انتقالات يناير".



وأضاف :"الآن يتعين علينا القيام بنفس الدور حتى نهاية الموسم، نحن في نادٍ رائع ومن الطبيعي أن تكون هناك شائعات ولكن يجب أن نُركز بشكلٍ كبير على عملنا فقط".