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من أسبوع الموضة.. بسمة بوسيل تتألق بصور جديدة لها عبر "إنستجرام"

الإثنين 17/فبراير/2020 - 07:13 ص
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بسمو بوسيل
بسمو بوسيل
روان هيثم محمد
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قامت الفنانة بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني بنشر صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت "بوسيل" في هذه الصور خاضعة لجلسة تصوير، مرتدية بنطال من اللون الرمادي، وبلوزة قصيرة من نفس اللون، مع تصفيفها لشعرها بطريقة جذابة وظهوره باللون الأبيض وإرتداءه شابوه وبعض من الإكسسورات الرقيقة والنضارة الشمسية، ووضع ميكب يتلاءم مع جمال بشرتها.


وكتبت "بوسيل" على هذه الصور قائلة: أسبوع الموضة في لندن.


وعلق أحد المتابعين قائلا: زي القمر ماشاءالله، ربنا يحميكي.


وفي سياق أخر قدمت "بوسيل" العديد من الأعمال الغنائية منها بتسأل ليه عليا، خدني معك، شفت اتصالك، قويني بيك، طال السهر، كيف بداويك، يوم ليك ويوم عليك.
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بسمة بوسيل

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