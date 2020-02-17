ريال مدريد ضد سيلتا فيغو| ملامح من تعادل الميرينجي المخيب .. عودة برشلونة الأبرز







خيب الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني آمال عشاقه ومتابعيه بالتعادل الإيجابي أمام ضيفه سيلتا فيغو بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب " سانتياجو بيرنابيو" لحساب الجولة الـ24 من مسابقة الدوري الإسباني.





تعادل ريال مدريد ضد سيلتا فيغو



تقدم الضيوف مبكراً في الدقيقة الـ7 عن طريق اللاعب فيدور سمولوف وتعادل توني كروس للريال في بداية الشوط الثاني قبل أن يتقدم سيرجو راموس النتيجة لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 64 من ركلة جزاء، لينهى سانتي مينا لاعب الضيوف المباراة بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 85 من عمر مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيغو.





ملامح من تعادل ريال مدريد ضد سيلتا فيغو



ويستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي أبرز ملامح تعادل ريال مدريد ضد سيلتا فيغو في الجولة الـ24 من مسابقة الدوري الإسباني.





1- دخول برشلونة للمنافسة على قمة الدوري الإسباني



تعادل ريال مدريد ضد سيلتا فيغو في الجولة الـ24 من مسابقة الدوري الإسباني ، أحيى آمال برشلونة المنافس التقليدي في المنافسة المحلية حيث أصبح الفارق نقطة وحيدة بين عملاقي إسبانيا، وبهذا يتصدر الميرينجي جدول ترتيب الليجا برصيد 53 نقطة من 24 مباراة ويحل البارسا في الوصافة برصيد 52 نقطة مما يعني اشتغال جدول المسابقة المحلية.





2- ثغرة ثنائي دفاع ريال مدريد



واصل خط ريال مدريد الدفاعي كوارثه خلال مواجهة سيلتا فيغو في مباراة الجولة الـ24 من مسابقة الدوري الإسباني، وهذا ما تجلى في الهدف الثاني الذي سكن شباك الحارس كورتوا في الوقت القاتل حيث لم يقف فاران وراموس على خط واحد وتركا سمولوف بينهما دون أي تفكير بإمكانية تقديم بينية له.





الأخطاء تكررت في الشوط الثاني وظهرت من خلال سوء رقابة مهاجمي سيلتا فيغو من العمق وترك فاران وراموس لثغرة عززها كارفخال بتمركزه السيىء ، الذي يدفع لاعبي الخصوم لتمرير كرات ببنيه تشكل خطورة كبيرة على مرمى الملكي.