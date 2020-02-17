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تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في السوبر المصري.. تفوق أحمر كاسح وهزيمة وحيده

الإثنين 17/فبراير/2020 - 06:49 ص
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الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
محمد الدمتناوي
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يلتقي النادي الأهلي أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك، مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس السوبر المصري، والذي سيقام في الإمارات.


موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري

تقام مباراة الأهلي ضد الزمالك، يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت الإمارات.


ويلتقي الأهلي بإعتباره بدل الدوري المصري، أمام الزمالك بطل كأس مصر، على أرضية ملعب استاد محمد بن زايد بدولة الإمارات.


ويستعرض لكم "الفجر الرياضي"، تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري.

التقى الأهلي أمام الزمالك في بطولة كأس السوبر المصري، في 6 مواجهات، تمكن المارد الأحمر من الفوز في خمس مواجهات، بينما فاز الفارس الأبيض في مباراة وحيدة فقط.


المواجهة الأولى

التقى الأهلي أمام الزمالك في بطولة كأس السوبر المصري أول مره يوم 28 أغسطس عام 2003، وتمكن المارد الأحمر من تحقيق اللقب بعد الفوز بركلات الجزاء بنتيجة 3-1.


ثاني ألقاب المارد الأحمر

وفي يوم 27 فبراير موسم 2008، تقابل الأهلي مع الزمالك مره ثانية في بطولة كأس السوبر المصري، وفاز الأحمر بهدفين مقابل لاشيء.


لقب أخر يدخل خرينة الأهلي

وفي موسم 2014، تقابل الأهلي مع الزمالك في السوبر المصري، ونجح المارد الأحمر في تحقيق اللقب بعد الفوز بضربات الترجيح بنتيجه 5-4.


تفوق أحمر واضح في بطولة السوبر

وفي موسم 2015، تقابل الأهلي مع الزمالك، ونجح المارد الأحمر في الفوز باللقب بعد الفوز بنتيجة 3-2، وكانت أول مباراة في كأس السوبر تلعب في الإمارات.


الهزيمة الوحيدة

وفي يوم 10 فبراير 2016، تمكن الزمالك من تحقيق أول فوز له في مباريات السوبر أمام الأهلي، بعد الفوز بنتيجة 3-1.


اللقب الأخير

وفي يوم 20 سبتمبر 2019، تقابل الأهلي مع الزمالك، وتمكن الأحمر من تحقيق الفوز بنتيجة 3- 2، في اللقاء الذي أقيم في ملعب برج العرب بالأسكندرية.


هيمنة واضحة للمارد الأحمر

ويعد الأهلي صاحب الرقم القياسي في الفوز بلقب السوبر المصري، برصيد 11 لقبًا، فيما نجح الزمالك في التتويج في 3 مناسبات فقط.
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