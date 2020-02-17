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تعرف على حقيقة انفصال أوكا عن مي كساب

الإثنين 17/فبراير/2020 - 06:18 ص
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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انتشرت في الساعات الماضية خبر انفصال الفنانة مي كساب عن زوجها مطرب المهرجانات أوكا، لتخرج عن صمتها وتنفى صحة الأخبار المتداولة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" لتنفي عدم صحة هذه الأخبار.

وأكدت مي كساب أن هذه الأخبار مجرد شائعات لا يوجد له إي أساس من الصحة وعبرت عن رفضها الشديد وذلك من خلال حسابها الشخصي عبر "تويتر" قائلة: "إيه النباهة دى ما شاء الله التويتة اللى كتباها معناها كدة ده إيه الذكاء الخارق ده، وأغنية سينجل اللى هيه كلام ولحن جوزى معناها كدة، ربنا يشفيكم".



وكان أحد المتابعين علق بتعليق مثير ليجعل مي ترد عليه بأنفعال قائلة: "مع احترامى لرأيك طبعا بس أنا فى الآخر إنسانة من لحم ودم بانفعل وبزعل وعندى أهل بيزعلوا عشانى ومش هقدر طول الوقت اتحكم فى انفعالاتى عشان فنانة وبرضه أرجع أقولك ذكاء ونباهة تفاصيل الخبر تستحق الرد ده أنا ماغلطتش ولا تطاولت رد استهزاء منى على حجم الخبر". 
تعرف على حقيقة انفصال أوكا عن مي كساب
تعرف على حقيقة انفصال أوكا عن مي كساب
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