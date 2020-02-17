تعرف على حقيقة انفصال أوكا عن مي كساب

انتشرت في الساعات الماضية خبر انفصال الفنانة مي كساب عن زوجها مطرب المهرجانات أوكا، لتخرج عن صمتها وتنفى صحة الأخبار المتداولة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" لتنفي عدم صحة هذه الأخبار.





وأكدت مي كساب أن هذه الأخبار مجرد شائعات لا يوجد له إي أساس من الصحة وعبرت عن رفضها الشديد وذلك من خلال حسابها الشخصي عبر "تويتر" قائلة: "إيه النباهة دى ما شاء الله التويتة اللى كتباها معناها كدة ده إيه الذكاء الخارق ده، وأغنية سينجل اللى هيه كلام ولحن جوزى معناها كدة، ربنا يشفيكم".











