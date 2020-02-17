شاهد.. هاني شاكر يغني أغنية لعمر كمال داخل الأوبرا (فيديو)





















وفي سياق أخر أصدر "شاكر" قرارا بمنع مطربي المهرجانات الشعبية من الغناء نهائيا من بينهم عمر كمال، حسن شاكوش.



وأوضح "شاكر" أنه لا يقبل ما حدث من تجاوز بالألفاظ فى حفل استاد القاهرة من كلا من حسن شاكوش، عمر كمال وتعديهم بكلمات تخالف القيم والمبادئ.

قام الفنان هاني شاكر بالغناء على خشبة مسرح في حفل الربيع بدار الأوبرا المصرية، حيث فجر مفاجأة لم يتوقعها الجمهور،وقام بغناء أغنية "أبويا" بطريقته الخاصة وهي من ألحان وتأليف لعمر كمال.وعلق "شاكر" قبل غناءه على هذه الأغنية قائلا: أنا عاوز أقولكم غنوة سمعتها بالصدفة من يومين، وعجبتني جدًا عن الأب.وتابع "شاكر" قائلُا: هو موال كبير بيقولوا مجموعة من الشباب الصغير الجديد، كلمات سامي النويهي، لحن وغناء عمر كمال.وأضاف "شاكر" قائلا: الحقيقة لما سمعت الغنوة دي حبيتها جدا، وحبيت أشارك الجمهور اللي بيسمعني إنهاردة أغاني المجموعة الفنية دي، لأني فعلا حسيت اني لو عاوز اعمل أغنية للأب مش هقول ولا هغني أحلى من اللياتقال فتسمحولي أقدمهالكم، لاني دايما بقول ان الأم فعلا هي نبع الحنان والأب هو نبع الأمان.