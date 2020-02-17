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موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

الإثنين 17/فبراير/2020 - 04:50 ص
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تشيلسي ومانشستر يونايتد
تشيلسي ومانشستر يونايتد
محمد جمال
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يستضيف ملعب ستامفورد بريدج مباراة قوية بين تشيلسي صاحب الأرض والجمهور ونظيره مانشستر يونايتد ضمن مباريات الجولة ال 26 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، فى لقاء سيقوده الحكم انتوني تايلور.


ويسعي الفريقين للفوز خلال المباراة وتحقيق الثلاث نقاط لتحسين موقعهم بجدول الدوري الإنجليزي البريميرليج، ويحتل البلوز المركز الرابع برصيد 41 نقطة، بينما الشياطين الحمر فى المركز التاسع برصيد 35 نقطه.


موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

يحل فريق مانشستر يونايتد ضيف ثقيل على تشيلسي ضمن مباريات الجولة ال 26 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش.


القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

يلتقي كل من تشيلسي ومانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش،وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي البريميرليج.
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