

يستضيف ملعب ستامفورد بريدج مباراة قوية بين تشيلسي صاحب الأرض والجمهور ونظيره مانشستر يونايتد ضمن مباريات الجولة ال 26 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، فى لقاء سيقوده الحكم انتوني تايلور.





ويسعي الفريقين للفوز خلال المباراة وتحقيق الثلاث نقاط لتحسين موقعهم بجدول الدوري الإنجليزي البريميرليج، ويحتل البلوز المركز الرابع برصيد 41 نقطة، بينما الشياطين الحمر فى المركز التاسع برصيد 35 نقطه.





موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي



يحل فريق مانشستر يونايتد ضيف ثقيل على تشيلسي ضمن مباريات الجولة ال 26 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش.