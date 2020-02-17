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التشكيلة المتوقعة لمباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

الإثنين 17/فبراير/2020 - 04:23 ص
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تشيلسي
تشيلسي
أحمد عصام
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يلتقي فريق تشيلسي مع فريق مانشستر يونايتد اليوم الاثنين 17 فبراير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


وسوف تقام المباراة بين فريق تشيلسي وفريق مانشستر يونايتد في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة الحادية عشر مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.


ويدخل فريق تشيلسي تلك المباراة من أجل تحقيق الانتصار وذلك خاصة بعد التعادل مع فريق ليستر سيتي في الجولة الماضية بنتيجة هدفين مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الكينج باور.


واستقر فرانك لامبارد على التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق مانشستر يونايتد، وجاءت التشكيلة المتوقعة كالتالي :-


حراسة المرمى : كيبا.

خط الدفاع : ازبيلكوتا - جيمس - روديجير - كريستينسين.

خط الوسط : كانتي - جورجينهو - ماونت - ويليان - هودسون اودوي.

خط الهجوم : تامي ابراهام.

وتعثر أيضاً فريق مانشستر يونايتد في الجولة الماضية بالتعادل على ملعب الأولدترافورد بنتيجة سلبية، وقدم الفريق أداء سلبي للغاية على ملعبه ووسط جماهيره.

واستقر أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد على تشكيلة الفريق التي ستخوض مباراة تشيلسي اليوم على ملعب الستامفورد بريدج، وجاءت التشكيلة المتوقعة كالتالي :-

حراسة المرمى : دي خيا.

خط الدفاع : وان بيساكا - ويليامز - ليندلوف - ماجوير.

خط الوسط : ماتيتش - فريد - برونو فيرنانديز - جيمس - بيريرا.

خط الهجوم : انطوني مارسيال.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 35 نقطة، بينما يحل فريق تشيلسي في المركز الرابع برصيد 41 نقطة.
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