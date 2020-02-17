التشكيلة المتوقعة لمباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي





يلتقي فريق تشيلسي مع فريق مانشستر يونايتد اليوم الاثنين 17 فبراير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وسوف تقام المباراة بين فريق تشيلسي وفريق مانشستر يونايتد في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة الحادية عشر مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.





ويدخل فريق تشيلسي تلك المباراة من أجل تحقيق الانتصار وذلك خاصة بعد التعادل مع فريق ليستر سيتي في الجولة الماضية بنتيجة هدفين مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الكينج باور.





واستقر فرانك لامبارد على التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق مانشستر يونايتد، وجاءت التشكيلة المتوقعة كالتالي :-