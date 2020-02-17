كورتوا يكشف سر التعادل مع سيلتا فيجو في الليجا





وقال كورتوا في تصريحات صحفية : "‏كانت مباراة مُعقدة لأنها بدأت بتسجيل هدف لهم بوقت مُبكر، بالإضافة إلى انهم 11 لاعب يدافعون جيدًا، ‏ولكنهم لم يصلوا منطقتنا كثيرًا وبشكل عام لقد دافعنا بشكل جيد وبتنظيم، لكن بالنهاية استلم مينا الكرة ووضعها بشكل جيد في الدقائق الأخيرة".





وأضاف : "‏شعرت بالغضب بعد استقبال الهدف الثاني، كانت مباراة معقدة لأنهم بدأوا بالتسجيل، ولكن عندما كانت النتيجة 0-1 منعتهم من تسجيل الهدف الثاني، لكنهم استطاعوا إضافته بالنهاية، ‏وسجلنا في بداية الشوط الثاني أهدافًا بشكل سريع لكن ايضًا تعرضنا لفقدان بعض النقاط، ونحن ننزف نقاط تستحق منا تقديم الكثير في ملعبنا".