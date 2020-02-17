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تشيلسي ضد مانشستر يونايتد.. سولشير يسعي للانتقام من لامبارد

الإثنين 17/فبراير/2020 - 04:19 ص
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تشيلسي ضد مانشستر يونايتد
تشيلسي ضد مانشستر يونايتد
علي ماهر حلمي
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ينتظر اليوم الاثنين عشاق الكرة العالمية و الأوربية مواجهة قوية من العيار تجمع بين نادي تشيلسي ضد مانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي ملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.


وتقابل الفريقين هذا الموسم مرتين في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " وبطولة كأس الرابطة الإنجليزية نجح نادي مانسشتر يونايتد في الفوز بيهما ويسعي المدرب النرويجي أولي جونر سولشير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز الثالث تواليا علي لامبارد المدير الفني لتشيلسي ليقترب أكثر من المراكز المؤهلة لبطولة دروي أبطال أوروبا الموسم القادم.


تعرف علي رغبة سولشير قبل مواجهة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي:

قال سولشير:" علينا الفوز هذا يقلل الفارق لثلاث نقاط، وهذا بالطبع ما يجب علينا تحقيقه لقد واجهناهم مرتين بالفعل هذا الموسم وحسننا الأداء، لكن تشيلسي فريق جيد. واللقاء على ملعبهم، لكننا سنذهب إلى هناك لمحاولة الفوز في المباراة يجب علينا أن نتحلى بالمزيد من الإيمان والأمل والثقة في أننا نستطيع المضي قدمًا، لأننا نحتاج إلى المضي قدمًا".


وأضاف المدرب النرويجي قبل مواجهة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد:" فترة الراحة كانت مفيدة للجميع أعتقد أنه أمر مفيد للجميع داخل الفريق، وعلى المستوى الفردي، وكذلك الفرق الآخرى والمسابقة ككل أعتقد أن الدوري سوف يرى نفع ذلك. أعتقد أن جودة كرة القدم سوف تتحسن، لأن شهري ديسمبر ويناير كانا فترة مزدحمة وصعبة، لذا فهذه خطوة جيدة من جانب المسئولين بمنحنا فترة راحة، لأنه في مانشستر يونايتد لن تحصل أبدًا على مساحة أسبوعين بدون مباراة حقًا".
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