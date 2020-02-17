استون فيلا ضد توتنهام.. مورينيو يشن هجوما عنيفا علي لاعبيه رغم الفوز







انتقد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير لاعبيه بعد مباراة استون فيلا ضد توتنهام ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " والتي جمعت بين الفريقين علي ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة بيرمنجهام.









تعرف علي ما قاله مورينيو بعد مباراة استون فيلا ضد توتنهام بالدوري الإنجليزي:



قال مورينيو:"لقد كان أداء جيد لنا في المباراة مع بعض الأخطاء ، أداء ذو بداية سيئة ، بداية جماعية سيئة ، لكن أداء ذو عقلية رائعة وشخصية عظيمة ورغبة كبيرة في الفوز وكرة قدم رائعة ‏جوزيه أعتقد أنها اكثر مباراة خلقنا فيها فرص ، كان لدينا الكثير من الفرص للتسجيل ، ليس فقط الفرصة التي تصل فيها بعض الأحيان إلى المرمى، بينما الفرص للتسجيل ، كنت سأشكو الآن إذا كانت النتيجة 2-2 بعد أن أضاعنا الكثير من الفرص".









وأضاف المدرب البرتغالي بعد مباراة استون فيلا ضد توتنهام بالدوري الإنجليزي:"المشكلة في سون و لوكاس أنهم يتعين عليهم لعب 90 دقيقة في كل مباراة ، هذه هي المشكلة ، وإذا نفد الوقود فنحن في ورطة ، و موقفهم إتجاه الفريق أمر لا يصدق على الإطلاق يستمتعون في اللعب لصالح النادي و أنا سعيد للغاية بهم ‏النقص الهجومي كان واضح في غياب هاري كين فريق بدون هاري يجد صعوبات واضحة قلتها في آخر مقابلة، الصعوبات هي طبيعة الدوري الممتاز ، لكن دائما ما نجد طريقة مختلفة للعب كرة القدم ،نحن نجد طريقة مختلفة لخلق الفرص ولتسجيل أهداف كافية تحسن مركزنا في النهاية".



