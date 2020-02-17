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بعد "مش ملاحظ حاجة".. معارك جديدة بين رامي جمال وزوجته ناريمان عبر "تويتر"

الإثنين 17/فبراير/2020 - 04:19 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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نشرت الفنانة ناريمان، بوستر لألبومها الذي يجمعها بزوجها الفنان رامي جمال، عبر حسابها الشخصي على موقع التديونات المصغرة "تويتر".

ولم تعلق "ناريمان" على هذا البوستر سوى بقلوب فقط، بينما بادلها رامي بالتعليق عليها بصورة مازحًا، وتشتمل هذه الصورة على رجلًا يحمل كوميك "أنا مش مصدق وداني".

وأضاف "جمال" قائلا: يا جماعة عاوزين كلنا نرحب بناريمان وناخد بأيديها علشان أنا غلط وندمان إني دخلتها تويتر وهارياني أسئلة أرد منين وكده، مين رد أعمل ريتويت منين وكوم أسئلة وعارف إني هلاقيها تايهه وبترد في حتت تانية وأمانة أنا إديتلكم هدية.


وبادلته "ناريمان" التعليق قائلة: "أنت بتستغل سذاجتي على تويتر وأنا أول واحدة علمتك ترد على التليفون منين.


ولم ينتهي المزاح بينهم عند ذلك بل بادلها "جمال" التعليق قائلًا: "يعني لماضتك مش لايقة مع سؤالك أرد منين، والله أنا أسهلي أخد تليفونك وتقوليلي عاوزه تردي عليه بـ أيه وأنا أكتبلك اللي واخدينه لسااااااان.

وطرح رامي ألبومه الجديد والذي تضمن عدة أغاني وكان أبرزهم سقف التي طرحها عن طريق الفيديو كليب وظهر فيه عدد من نجوم الفن والإعلام والرياضة ومن بينهم إسعاد يونس، أحمد السقا، عمرو يوسف، هشام جمال، حمدي الميرغني، حسن الرداد، علي ربيع، محمد اوس اوس، شيماء سيف، محمد عبد الرحمن، الشيف علاء الشربيني، عمرو سعد، هنادي مهنى، احمد السعدني، مي عمر، هشام ماجد، كريم عبد العزيز، حمادة هلال، أكرم حسني، هشام عباس، نسمة عبد العزيز، وعددا كبيرا من النجوم.

 
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