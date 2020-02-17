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7 معلومات تُلخص تاريخ مواجهات طلائع الجيش ضد المقاصة قبل موقعة كأس مصر

الإثنين 17/فبراير/2020 - 03:38 ص
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بوابة الفجر
علاء خليف
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يستضيف ستاد بتروسبورت مواجهة قوية بين فريق طلائع الجيش ضد المقاصة، مساء اليوم الاثنين الموافق 17 فبراير 2020، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.


تأهل فريق طلائع الجيش لدور الـ16 بكأس مصر بعدما تغلب على فريق دكرنس بهدف دون مقابل في دور الـ32 بالبطولة المحلية، بينما صعد فريق مصر المقاصة على حساب فريق فاركو بعدما تغلب عليه 2-0.



ويستعرض "الفجر الرياضي" تاريخ مواجهات طلائع الجيش ضد المقاصة قبل موقعة كأس مصر:


1- تقابل فريق طلائع الجيش ضد مصر المقاصة في 14 مباراة سابقة بالدوري، فاز الفريق العسكري في 4 مباريات، مقابل انتصارين فقط للفريق الفيومي، بينما حسم التعادل نتيجة 8 مباريات بين الفريقين.


2- سجل طلائع الجيش 16 هدفا خلال مبارياته ضد المقاصة، بينما استقبلت شباكه 12 هدفا.


3- يتصدر عرفة السيد لاعب طلائع الجيش قائمة هدافي مواجهات الفريقين برصيد 4 أهداف.


4- أول مباراة جمعت الفريقين كانت في 2 ديسمبر عام 2010 بالدوري الممتاز وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، بينما آخر مباراة بينهما كانت في الجولة الخامسة عشر في الدوري بالموسم الحالي وانتهت ايضا بالتعادل 1-1.


5- أكبر انتصار لطلائع الجيش علي المقاصة كان بنتيجة 6-1 في لقاء الجولة السابعة من الدوري الممتاز موسم 2014 – 2015، بينما أكبر انتصار للفريق الفيومي كان برباعية نظيفة في الجولة 12 من الدوري موسم 2017 – 2018.


6- لم يلتقي المقاصة وطلائع الجيش في أي مباراة سابقة ببطولة كأس مصر، وستكون مباراة اليوم الأولي بينهما بالبطولة المحلية.


7- المقاصة لم يفز على طلائع الجيش منذ 4 ديسمبر 2017، عندما فاز برباعية نظيفة في الدوري الممتاز، وتقابل الفريقين في 4 مباريات منذ ذلك التاريخ انتهت مباراتين بالتعادل وفاز الفريق العسكري في مباراتين.


- موعد مباراة طلائع الجيش ضد المقاصة بكأس مصر:

تقام مباراة طلائع الجيش ومصر المقاصة اليوم الاثنين، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس مصر، في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناتي on sport، time sport على القمر الصناعي نايلسات، كما تذاع المباراة عبر البث الأرضي للتليفزيون المصري.
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