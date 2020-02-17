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حسن شاكوش: والدي متوفي ووالدتي تعبانة وشايل هم أخواتي .. محدش حاسس باللي فيا

الإثنين 17/فبراير/2020 - 04:27 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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قال الفنان حسن شاكوش، خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب عن حالته الأسرية قائلا: "اأنا والدي متوفي ووالدتي تعبانة وأنا اللي بصرف على والدتي وأخواتي وشايل همهم ومحدش حاسس بيا.

وتابع "شاكوش" قائلًا: "أنا كانت أمنيتي الوحيدة طول حياتي إني أكون وسط الجمهور ده وأمثل مصر، ربنا مكرمنيش وأتظلمت واتبهدلت في الكورة، كنت هعيط من كتر الفرحة في الحفلة وأنا وسط الجمهور، والدتي كلمتني معيطة بعد الحفلة.



وفي سياق أخر حقق "شاكوش" نجاحاً كبيراً بعد طرحه لأغنية "بنت الجيران"، التى غناها بصحبة عمر كمال، وحققت ما يقرب من 100 مليون مشاهدة على اليويتوب.


وشارك "شاكوش" فى حفل عيد الحب باستاد القاهرة بصحبة العديد من نجوم الغناء مثل تامر حسنى ونانسى عجرم ووائل جسار.
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