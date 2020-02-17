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خالد بيومي يوضح لماذا الأهلي أقوى من الزمالك؟

الإثنين 17/فبراير/2020 - 02:53 ص
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خالد بيومي
خالد بيومي
علي شحاتة
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أكد المحلل الرياضي خالد بيومي أن النادي الأهلي هو أفضل منظومة رياضية في المنطقة العربية ويتفوق على الزمالك ليس في عدد البطولات ولكن الأهلي تميز في العديد من الأمور الإعلامية والادارية وفيما يتعلق بنفوذه.

وقال بيومي في تصريحات على قناة أبو ظبي الرياضية: نفوذ النادي الأهلي جعلته لا يتعرض لما تعرض له الزمالك بشأن حل مجالس الادارات وكذلك انهاء الخلافات الادارية.

وتابع: منظومة الأهلي الإعلامية هى الأقوى على الإطلاق فالمارد الأحمر هو أول نادي في الوطن العربي وقارة إفريقيا يمتلك قناته الخاصة بالإضافة الى التغلغل الأهلاوي الكبير بين المحللين والنقاد وإن كان التواجد الإعلامي للنادي الزمالك مؤخرا فرض نوع من أنواع التوازن بين القطبين.

وأضاف: كل هذا التفوق الاداري والاعلامي وتغلغل النفوذ هو ما أعطى الأهلي الفرصة للهيمنة على البطولات محلياً وإفريقيا.
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