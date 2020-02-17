Advertisements
Advertisements
Advertisements

شوقي غريب يكشف موقف محمد من المشاركة فى الأولمبياد ويحدد موعد إعلان القائمة

الإثنين 17/فبراير/2020 - 02:37 ص
Advertisements
شوقي غريب
شوقي غريب
محمد جمال
Advertisements
حدد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي عن موعد الإعلان عن قائمة الفراعنة التى ستشارك فى أولمبياد طوكيو 2020، وعن موقف النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى من المشاركة مع الاولمبي.


وقال شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي أننا نعلم جيداً اللوائح والقوانين الخاصة بشأن ضم محمد صلاح في أولمبياد طوكيو.


وأضاف غريب في تصريحات لبرنامج البريمو الذي يقدمه محمد فاروق على قناة Ten أننا لم نتحدث مع محمد صلاح مطلقاً لإنضمامه للمنتخب الأولمبي ، ونجهز ملف كامل عن إرتباطتنا لنقدمه للفريق الإنجليزي ليكون هناك تنسيق كامل بشأن ضمه في الصيف القادم للمشاركة في الأولمبياد ، خاصة وأن تواجد صلاح سيكون إضافة مميزة وقوية لمنتخبنا .


وتابع المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي أن إختيار أسماء المنتخب الأوليمبي سيكون في يوليو المقبل حتى لا نشتت أذهان اللاعبين خلال الفترة القادمة ، ولضمان الحصول على الأفضل للإنضمام لصفوف المنتخب.


Advertisements

أخبار تهمك

هاني شاكر يحرج عمرو أديب على الهواء بسبب "بنت الجيران"

منذ ساعة و 28 دقيقة

خطوة مفاجئة من الأهلي ضد بكاري جاساما قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 7 ساعات

عمرو أديب يحذر طلاب المدارس من "لعبة الموت".. ويوجه رسالة مهمة لأولياء الأمور

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. إثيوبيا طلبت استبعاد هذا الأمر من مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

"المتحدة للخدمات الإعلامية" تكشف حقيقة إلغاء حفل محمد رمضان في السوبر

منذ حوالي 8 ساعات

حسن شاكوش يخرج عن صمته ويرد على نقابة الموسيقيين

منذ حوالي 6 ساعات

هاني شاكر يصدر بيانًا بوقف التعامل مع مطربي المهرجانات

منذ حوالي 7 ساعات

قرار عاجل من "الأوقاف" بشأن صفحات المساجد عبر "فيسبوك" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

هاني شاكر يفجر مفاجأة بشأن محمد رمضان

منذ ساعتين و 50 دقيقة

تحذير مهم.. ظواهر خطيرة تتعرض لها البلاد الفترة المقبلة.. الأرصاد توجه نصائح عاجلة

منذ حوالي 13 ساعة

"الصحة" عن مصاب كورونا: "مش مريض.. ولكنه حامل للفيروس" (فيديو)

منذ ساعتين و 20 دقيقة

الأرصاد تحذر من طقس الإثنين: أمطار وانخفاض في درجات الحرارة

منذ حوالي 9 ساعات

صحفي انجليزي: ليفربول يحسم موقف رحيل محمد صلاح

منذ حوالي 7 ساعات

4 حراس في قائمة الفراعنة لمعسكر مارس.. ومفاجآت البدري تتواصل

منذ حوالي 8 ساعات

طلب مفاجئ من فايلر لحسام عاشور واللاعب يرفض

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار برشلونة اليوم الأحد 16-2-2020

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:50 م

"المتحدة للخدمات الإعلامية" تكشف حقيقة إلغاء حفل محمد رمضان في السوبر

طلب مفاجئ من فايلر لحسام عاشور واللاعب يرفض

11:31 م

مفاجأة.. إثيوبيا طلبت استبعاد هذا الأمر من مفاوضات سد النهضة

08:37 ص

هاني شاكر يفجر مفاجأة بشأن محمد رمضان

12:02 ص

تحذير مهم.. ظواهر خطيرة تتعرض لها البلاد الفترة المقبلة.. الأرصاد توجه نصائح عاجلة

01:50 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ..ونجحت ثورة الدراما

DMCA.com Protection Status