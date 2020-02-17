شوقي غريب يكشف موقف محمد من المشاركة فى الأولمبياد ويحدد موعد إعلان القائمة

حدد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي عن موعد الإعلان عن قائمة الفراعنة التى ستشارك فى أولمبياد طوكيو 2020، وعن موقف النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى من المشاركة مع الاولمبي.

وأضاف غريب في تصريحات لبرنامج البريمو الذي يقدمه محمد فاروق على قناة Ten أننا لم نتحدث مع محمد صلاح مطلقاً لإنضمامه للمنتخب الأولمبي ، ونجهز ملف كامل عن إرتباطتنا لنقدمه للفريق الإنجليزي ليكون هناك تنسيق كامل بشأن ضمه في الصيف القادم للمشاركة في الأولمبياد ، خاصة وأن تواجد صلاح سيكون إضافة مميزة وقوية لمنتخبنا .