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بركات : لا يوجد مشاكل بين محمد صلاح والجهاز الفنى لمنتخب مصر

الإثنين 17/فبراير/2020 - 02:27 ص
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بركات
بركات
محمد جمال
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تحدث محمد بركات مدير المنتخب الوطنى حول محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، ووضح بركات سبب غاب اللاعب عن المعسكر السابق للفراعنة والذى خاض فيه الفريق مباراتين أمام كل من كينيا وجزر القمر وانتهوا بالتعادل الإيجابي.

 
وأكد محمد بركات، إن التقرير الطبي الذى تسلمه محمد أبو العلا طبيب الفراعنة من ليفربول جاء فيه إن محمد صلاح لن يكون جاهز سوى بـ30% من قوته، وستكون مشاركته مع المنتخب يوجد بها "خطورة" على اللاعب قد تؤدى إلى تفاقم الإصابة مما أدى إلى إجماع داخل الجهاز الفنى للمنتخب بعدم تواجده فى صفوف المنتخب الوطنى بمواجهتى كينيا وجزر القمر.

وتابع بركات لبرنامج "البريمو" خلال استضافته عبر قناة Ten مع الإعلامى محمد فاروق إن صلاح سيكون متواجد خلال الفترة المقبلة مع المنتخب قائلا:"صلاح هيكون زعلان من مين؟!.

وأضاف :" لا يوجد الكلام دا كل الناس الموجودة حاليا جديدة هيكون زعلان مني أنا يعني؟.. بالعكس صلاح الفترة القادمة سيكون متواجد وبالتأكيد هو نجم كبير لمصر نحافظ عليه ويشرفنا فى العالم".
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